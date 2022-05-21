Survivor adasında korku dolu anlar!

Nisa'nın baygınlık geçirmesinin ardından Evrim ve Ogeday hemen yanına koşarak büyük bir panik yaşadı. Ogeday, "Ne oldu" diye baygın yatan Nisa'ya seslenirken, Evrim'in "Kafasını vurdu ya" dediği görüntülendi.

Daha sonrasında ise Nisa'nın kendine gelmediği görüntülendi. Ogeday'ın Nisa'yı kucaklayarak yardım için ekiplere doğru götürdüğü anlar ise görenleri adeta dehşete düşürdü.