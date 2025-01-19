Survivor Adası'nda yine olay, yine kavga: Almeda, Adilhan'a saldırdı
Survivor'un yeni sezonu da önceki sezonları gibi kavgalarla anılmaya başladı. Son bölümde Adilhan'a saldıran Almeda, yarışmacıların tepkisini çekti.
Survivor All Star 2025'te heyecan dolu mücadeleler hız kesmeden devam ederken yarışmaya Adilhan ile Almeda arasındaki kavga damgasını vurdu.
Adada dün akşamki konseyde Acun Ilıcalı Almeda'nın cezasını açıkladı. Almeda hem ödüllerden mahrum kaldı hem de takımı değişti.
Adem üzerindeki mikrofonları sökerek konseyi terk etti. Adem "Ne diyor abi bu?" diyerek ayağa kalktı ve "Susma yok! Ya bu hâlâ kendini haklı zannediyor ya! Bu kim ya? Sen hâlâ yaptıklarından pişman değil misin? Yalan söylüyor ucuz iftiralar atma." dedi.
Acun Ilıcalı ise Adem'den oturmasını istedi ama Adem'in öfkesi dinmedi "Bu kadınla ben yapamam ya ben seni dinlerim ama bu kadında pişmanlık yok! Ben bununla aynı yerde kesinlikle kalamam abi. Ben seni dinlerim ama bu kadınla yok" diyen Adem üzerindeki mikrofonları da söktü.