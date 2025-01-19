Survivor Adası'nda yine olay, yine kavga: Almeda, Adilhan'a saldırdı

Acun Ilıcalı ise Adem'den oturmasını istedi ama Adem'in öfkesi dinmedi "Bu kadınla ben yapamam ya ben seni dinlerim ama bu kadında pişmanlık yok! Ben bununla aynı yerde kesinlikle kalamam abi. Ben seni dinlerim ama bu kadınla yok" diyen Adem üzerindeki mikrofonları da söktü.