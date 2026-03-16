Survivor adasındaki eleme gecesinde bir ilk: ''Elendi'' derken her şey değişti!
TV8 ekranlarında yayınlanan ve tartışmaların, kavgaların bitmek bilmediği ekran klasiği Survivor yarışmasının dün akşamki eleme gecesinde bir ilk yaşandı.
Ekranların sevilen yarışması Survivor, 15 Mart akşamı yayınlanan son bölümüyle izleyicileri şaşkına çevirdi. Alışılagelmiş eleme sisteminin dışına çıkılan gecede, bir yarışmacının kaderi rakip takımın ellerine bırakıldı ve ortaya unutulmaz bir "transfer" yaşandı. Haftanın eleme adayları olan Lina, Nisanur, Gözde ve Beyza arasındaki gerilim dolu bekleyiş, seyirci oylamasıyla farklı bir boyuta taşındı. Lina ve Beyza’nın adaylıklarının düşmesiyle düello sahasına Nisanur ve Gözde çıktı. Kıran kırana geçen mücadelenin sonunda Nisanur yenilerek veda noktasına geldi. Ancak tam bu noktada, bu sezonun en büyük yeniliği devreye girdi.
Gözlerin çevrildiği Kader Konseyi’nde, elenen yarışmacının başka bir takıma geçebilme ihtimali masaya yatırıldı. Kırmızı takım üyeleri arasında yapılan oylamada, Nisanur'un kendi takımlarına dahil olup olmayacağı soruldu.
Yapılan oy çokluğu sonucunda Kırmızı takım "Evet" dedi ve Nisanur, Survivor tarihinde bir ilk olarak eleme gecesinde elenmek yerine rakip takıma transfer oldu.
Bu sürpriz transfer, adadaki tüm güç dengelerini değiştirdi. Nisanur’un Kırmızı takımda nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu olurken, aynı gecede oynanan ödül oyununun galibi de yeni kurulan dengelerle belirlendi. Survivor 2026, bu hamlesiyle "elenme" kavramına yeni bir soluk getirmiş oldu.