Survivor adasındaki eleme gecesinde bir ilk: ''Elendi'' derken her şey değişti!

Ekranların sevilen yarışması Survivor, 15 Mart akşamı yayınlanan son bölümüyle izleyicileri şaşkına çevirdi. Alışılagelmiş eleme sisteminin dışına çıkılan gecede, bir yarışmacının kaderi rakip takımın ellerine bırakıldı ve ortaya unutulmaz bir "transfer" yaşandı. Haftanın eleme adayları olan Lina, Nisanur, Gözde ve Beyza arasındaki gerilim dolu bekleyiş, seyirci oylamasıyla farklı bir boyuta taşındı. Lina ve Beyza’nın adaylıklarının düşmesiyle düello sahasına Nisanur ve Gözde çıktı. Kıran kırana geçen mücadelenin sonunda Nisanur yenilerek veda noktasına geldi. Ancak tam bu noktada, bu sezonun en büyük yeniliği devreye girdi.