Survivor adasındaki Yasak Aşk iddiasında itiraf gibi açıklama
Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda arasındaki yasak aşk iddialarıyla ilgili olarak Efecan Dianzenza'dan aylar sonra dikkat çeken bir açıklama geldi.
Survivor 2025'ten sürpriz bir şekilde elenen evli ve bir çocuk babası Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda arasında yasak aşk iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Hatta yasak aşk iddialarını her fırsatta yalanlayan Efecan Dianzenza ve Yağmur Banda ikilisi, yurt dışında eğlenirken görüntülenmişti.
Hakkındaki yasak aşk iddiasını kesin bir dille yalanlayan Yağmur Banda, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda çok sert ifadeler kullanmıştı.
Yağmur Banda o dönem yaptığı açıklamada "Hakkında ortaya atılan iddialar asılsız ve maksatlıdır. Hayatım üzerinden gündem yaratılmasını kabul etmiyorum. Kimin ne düşündüğü ne söylediği ile ilgilenmiyordum olaylar bu dereceye gelene kadar. Bu nedenle tüm kötü yazılanları, haksız yorumları ve ithamları şiddetle reddediyorum. Ailemi, sevdiklerimi ve kişisel sınırlarımı korumak adına bu konuyla ilgili artık konuşmayacağım ve konuların içinde olmak istemiyorum. Saygı duymayı bilen herkesin de bu tutumumu anlayışla karşılamasını istiyorum." demişti.