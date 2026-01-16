Survivor adasından elenen Dilan Çıtak'ın Acun Ilıcalı'a vedası olay oldu
TV8'in bir ekran klasiği haline gelen yarışması Survivor'un yeni sezonunun olaylı yarışmacılarından Dilan Çıtak'ın adaya veda ederken yaptığı veda konuşmasında Acun Ilıcalı'ya yönelik söylediği "Çok iyi bir kız babasısınız, ben malumunuz... Keşke amcam olsaydınız" sözleri yarışmaya damgasını vurdu.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'a katılan Dilan Çıtak'ın performansı sosyal medya büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.
Agrasif halleriyle dikkat çeken Çıtak, geçtiğimiz günlerde yarışmadaki Onur Alp'e "Kız gibi yarıştı. Saçı uzun ya ondan. Bir erkek için kız gibi oynamak utanılacak bir şey." diyerek büyük tepki çekmişti.
2026 Survivor kadrosuna dahil olan Dilan Çıtak, dün akşam yayınlanan bölümde elenerek yarışmaya veda ederken Acun Ilıcalı'ya yönelik teşekkür mesajıyla olay oldu.
Çıtak, Ilıcalı'nın çok iyi bir kız babası olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Biliyorum ki çok iyi bir kız babasısınız o yüzden size çok büyük saygı duyuyorum. Ben çünkü malumunuz... O yüzden size her zaman... Hatta hep derim, bilmem ne bilmem ne olacağıma keşke Acun Ilıcalı amcam olsaydı diye. O yüzden burada olmaktan çok gurur duydum, teşekkür ediyorum. Bana bir Dilan olarak sahip çıktığınız için teşekkür ederim. Umarım tekrar yollarımız kesişir."