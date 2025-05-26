Survivor adasından elenen eski şampiyon İsmail Balaban'dan olay ifadeler
Her bölümünde ayrı bir skandal ve tartışmanın yaşandığı Survivor All Star yarışmasına geçtiğimiz hafta veda eden İsmail Balaban'dan Survivor yarışmacılarıyla ilgili olay açıklamalar...
Acun Ilıcalı TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor'da önceki haftaya İsmail Balaban ile Batuhan Karacakaya arasındaki kavga damgasını vurmuştu. Parkurda sinirlerine hakim olamayan İsmail Balaban, kenardaki Batuhan Karacakaya'ya yöneldi ve Batuhan'ı tişörtünden yaka paça oyun alanına çekmeye çalıştı. Batuhan'ı sürükleyen İsmail Balaban'ı takım arkadaşları güçlükle ayırırken Survivor'da acil durum konseyi toplandı.
Konseyde Acun Ilıcalı ile de tartışan İsmail Balaban Acun Ilıcalı'nın "şiddet" iddialarına karşı çıktı. rasında gerginlik yaşandı. Acun Ilıcalı İsmail Balaban için "Bir yarışmacımızın yakasına yapışıp birisi sürüklüyor ise biz de gerekli cevabı vereceğiz şimdi. Bayağı şiddet var orada" diye konuştu. İsmail Balaban Acun Ilıcalı'ya "Ben bu cezayı hak etmiyorum" diyerek yanıt verdi. İsmail Balaban'ın açıklamasının üzerine Acun Ilıcalı da "Hak etmediğin cezayı senin açından biz gayet gönlümüz rahat veriyoruz" ifadelerini kullandı.
İsmail Balaban ve Batuhan Karacakaya arasında yaşanan tartışmayı değerlendiren Ilıcalı, her iki yarışmacıyı da sözlü olarak uyarırken, İsmail Balaban'a verilen cezayı da açıkladı. Özellikle İsmail'in tepkisine tepki gösteren Ilıcalı, “Bu senenin 10 olayının yaklaşık 8’inde konunun içinde olan Batuhan ve nadiren giren ama bugünden itibaren olayın zirvesini yapan gerilimde İsmail Balaban. İsmail, sana yakışmadı. Öncelikle onu söyleyeyim. İki tarafa da yakışmadı. Fiziksel tarafı sevimsizdi bence. Onun için sözlerini de beğenmedim,” ifadelerini kullandı. Acun Ilıcalı, İsmail'in "2 gün yokluk adası, 3 ödülden men" cezası aldığını duyurdu.
Survivor yarışma programının eski şampiyonlardan olan İsmail Balaban'ın Survivor All Star 2025 macerası ise önceki hafta sona ermişti.