Survivor adasından elenen eski şampiyon İsmail Balaban'dan olay ifadeler

İsmail Balaban ve Batuhan Karacakaya arasında yaşanan tartışmayı değerlendiren Ilıcalı, her iki yarışmacıyı da sözlü olarak uyarırken, İsmail Balaban'a verilen cezayı da açıkladı. Özellikle İsmail'in tepkisine tepki gösteren Ilıcalı, “Bu senenin 10 olayının yaklaşık 8’inde konunun içinde olan Batuhan ve nadiren giren ama bugünden itibaren olayın zirvesini yapan gerilimde İsmail Balaban. İsmail, sana yakışmadı. Öncelikle onu söyleyeyim. İki tarafa da yakışmadı. Fiziksel tarafı sevimsizdi bence. Onun için sözlerini de beğenmedim,” ifadelerini kullandı. Acun Ilıcalı, İsmail'in "2 gün yokluk adası, 3 ödülden men" cezası aldığını duyurdu.