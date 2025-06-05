Survivor adasını sessiz sedasız terk eden Hikmet Tuğsuz'dan ilk açıklama geldi

Ancak Survivor'un önceki akşamki bölümünde Hikmet Tuğsuz'un apar topar adaya ve yarışmaya veda ettiği hatta yarışmacı arkadaşlarıyla bir vedalaşmanın bile yaşanmayacağı ortaya çıkmıştı. Survivor'un sunucusu Murat Ceylan Hikmet'in yarışmayı terk ettiğini "'Gördüğünüz üzere Hikmet yok. Hikmet'in ailesi bize ulaştı ve bir görüşme talep etti. Bu görüşme sonucunda özel sebeplerden dolayı Survivor'a devam edemeyecek. Vedalaşmaya gelemeyecek" ifadeleriyle duyurmuştu.