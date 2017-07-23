Survivor Adem'den ''cinsellik'' açıklaması

Survivor'da cinsellik düşünemediklerini söyleyen Adem, "Açlıktan başka bir şey düşünemiyorsun, gözün görmüyor! Üstelik kadın, erkek hepimizin karizması acayip kaydı. Çirkin kadın ve erkek yokmuş, bakımlısı varmış. Kadınların güzelliğinin bu kadar kaybolacağını hiç düşünmemiştim." dedi.

