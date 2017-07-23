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  3. 23 Temmuz 2017 11:13

Survivor Adem'den ''cinsellik'' açıklaması

Survivor yarışmacılarından Adem Kılıççı, ''Adada cinsellik düşünüyor muydunuz ?'' sorusuna cevap verdi.

Survivor Adem'den ''cinsellik'' açıklaması

TV ekranlarında yayınlanan Survivor 2017'nin hırslı yarışmacılarından Adem Kılıççı Posta gazetesine verdiği röportajda bomba açıklamalarda bulundu.

Posta

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Survivor Adem'den ''cinsellik'' açıklaması

"Cinsellik düşünüyor muydunuz?" sorusuna, "Açlıktan bir şey düşünemiyorsun. Hepimizin harizması acayip kaydı" dedi.

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Survivor Adem'den ''cinsellik'' açıklaması

Survivor'da cinsellik düşünemediklerini söyleyen Adem, "Açlıktan başka bir şey düşünemiyorsun, gözün görmüyor! Üstelik kadın, erkek hepimizin karizması acayip kaydı. Çirkin kadın ve erkek yokmuş, bakımlısı varmış. Kadınların güzelliğinin bu kadar kaybolacağını hiç düşünmemiştim." dedi.

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Survivor Adem'den ''cinsellik'' açıklaması

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