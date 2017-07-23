Survivor Adem'den ''cinsellik'' açıklaması
Survivor yarışmacılarından Adem Kılıççı, ''Adada cinsellik düşünüyor muydunuz ?'' sorusuna cevap verdi.
TV ekranlarında yayınlanan Survivor 2017'nin hırslı yarışmacılarından Adem Kılıççı Posta gazetesine verdiği röportajda bomba açıklamalarda bulundu.
Posta
"Cinsellik düşünüyor muydunuz?" sorusuna, "Açlıktan bir şey düşünemiyorsun. Hepimizin harizması acayip kaydı" dedi.
Survivor'da cinsellik düşünemediklerini söyleyen Adem, "Açlıktan başka bir şey düşünemiyorsun, gözün görmüyor! Üstelik kadın, erkek hepimizin karizması acayip kaydı. Çirkin kadın ve erkek yokmuş, bakımlısı varmış. Kadınların güzelliğinin bu kadar kaybolacağını hiç düşünmemiştim." dedi.