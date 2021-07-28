Survivor Aleyna Kalaycıoğlu plajı yaktı geçti
Survivor 2021'in iddialı yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu, tatil sezonunu İzmir Çeşme'de açtı. Deniz ve güneşin tadını çıkaran Kalaycıoğlu, fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine topladı.
TV8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Survivor 2021'in iddialı yarışmacılarından biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, Çeşme'deki Before Sunset Beach’te görüntülendi.
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Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre 6 ay süren “Survivor” macerasının yorgunluğunu arkadaşlarıyla sahilde atan Kalaycıoğlu, gün boyu deniz ve güneşin keyfini çıkardı.
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Kalaycıoğlu’nun fit hali dikkat çekti.
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Sıcaktan bunalan Aleyna Kalaycıoğlu’nun denize girdiği anlar ise objektiflere böyle yansıdı.
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