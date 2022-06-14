Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'dan mini şortlu ayna pozu
Survivor 2021 yarışmasıyla tanınan, sesi ve güzelliğiyle sosyal medyada adeta fenomen bir isim haline gelen Aleyna Kalaycıoğlu, yeni pozunu paylaştı.
Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran güzel yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu paylaşımlarıyla herkesin gözlerini kamaştırmaya devam ediyor.
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Harika fiziği ve güzelliğiyle takipçilerinin nefesini kesen güzel isim, son olarak asansörde mini şortuyla ayna pozu verdi.
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MİNİ ŞORTLU AYNA POZUYLA DİKKAT ÇEKTİ
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Survivor yarışmasının ardından Türkiye'ye döndükten sonra adeta fenomen bir isim haline gelen Aleyna Kalaycıoğlu paylaşımlarıyla herkesi büyülemeye devam ediyor.
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