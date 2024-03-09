Survivor All Star adasında bir kavga daha! Kıyamet koptu

Yunus Emre 'Konuşmazsam ne olur?' diye sert çıkınca Hakan bir kez daha 'Beni kızdırma' diyerek uyarıda bulundu. Tansiyonun yükseldiği anlarda araya yarışmacılar girdi. Survivor'ın yeni bölüm fragmanındaki o anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.