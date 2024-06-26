Survivor All Star aşıkları nikah masasına oturuyor
Bundan 2 yıl önce yayınlanan Survivor All Star 2022'de yaşadıkları duygusal ilişki ile damgasını vuran Mert Öcal be Sude Burcu nikah masasına oturuyor.
Survivor All Star 2022'de farklı takımlarda mücadele eden Mert Öcal ile Sude Burcu'nun adada başlayan aşkları nikah masasına taşınıyor.
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Yarışmadan sonra aşklarını doyasıya yaşamaya başlayan ikili hayatlarını resmen birleştirmeye hazırlanıyor.
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Sude Burcu, sevgilisinin doğum gününü arkadaşlarıyla beraber kutlarken kendisi sürprizle karşılaşmış ve Mert Öcal'dan evlilik teklifi almıştı.
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Evlilik yolunda ilk adımı atan Öcal, Sude Burcu'yu ailesinden istemişti.
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