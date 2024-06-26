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Survivor All Star aşıkları nikah masasına oturuyor

Bundan 2 yıl önce yayınlanan Survivor All Star 2022'de yaşadıkları duygusal ilişki ile damgasını vuran Mert Öcal be Sude Burcu nikah masasına oturuyor.

Survivor All Star aşıkları nikah masasına oturuyor - Resim: 1

Survivor All Star 2022'de farklı takımlarda mücadele eden Mert Öcal ile Sude Burcu'nun adada başlayan aşkları nikah masasına taşınıyor.

 

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Survivor All Star aşıkları nikah masasına oturuyor - Resim: 2

Yarışmadan sonra aşklarını doyasıya yaşamaya başlayan ikili hayatlarını resmen birleştirmeye hazırlanıyor.

 

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Survivor All Star aşıkları nikah masasına oturuyor - Resim: 3

Sude Burcu, sevgilisinin doğum gününü arkadaşlarıyla beraber kutlarken kendisi sürprizle karşılaşmış ve Mert Öcal'dan evlilik teklifi almıştı.

 

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Survivor All Star aşıkları nikah masasına oturuyor - Resim: 4

Evlilik yolunda ilk adımı atan Öcal, Sude Burcu'yu ailesinden istemişti. 

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