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  4. Survivor All Star'a damga vuran gözyaşları: ''Açıklayamayacağım...''

Survivor All Star'a damga vuran gözyaşları: ''Açıklayamayacağım...''

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi heyecanı yaşandı. Ancak konseye Nagihan'ın gözyaşları damga vurdu.

Survivor All Star'a damga vuran gözyaşları: ''Açıklayamayacağım...'' - Resim: 1

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada oyunlarda Nagihan'ın gergin görüldüğünü belirtti.

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Survivor All Star'a damga vuran gözyaşları: ''Açıklayamayacağım...'' - Resim: 2

Gözyaşlarına boğulan Nagihan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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Survivor All Star'a damga vuran gözyaşları: ''Açıklayamayacağım...'' - Resim: 3

"Sakatlığımın vermiş olduğu psikolojik tramva var."

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Survivor All Star'a damga vuran gözyaşları: ''Açıklayamayacağım...'' - Resim: 4

"Kendimle aslında savaşım, rakipler de çok güzel kullanıyor. Karşı takımdan itiraz eksik olmuyor."

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