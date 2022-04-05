Survivor All Star'a damga vuran gözyaşları: ''Açıklayamayacağım...''
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi heyecanı yaşandı. Ancak konseye Nagihan'ın gözyaşları damga vurdu.
Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada oyunlarda Nagihan'ın gergin görüldüğünü belirtti.
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Gözyaşlarına boğulan Nagihan yaptığı açıklamada şunları söyledi:
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"Sakatlığımın vermiş olduğu psikolojik tramva var."
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"Kendimle aslında savaşım, rakipler de çok güzel kullanıyor. Karşı takımdan itiraz eksik olmuyor."
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