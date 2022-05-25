Survivor All Star'a sürpriz veda... İddialı yarışmacı adaya veda etti
Survivor All Star'ın 24 Mayıs Salı günü yayınlanan son bölümünde Berkan, Ayşe, Hikmet ve Sude için eleme heyecanı yaşandı. Geçen hafta Seda'nın vedasının ardından Survivor'da bu hafta da iddialı bir isim elendi.
Geçen hafta Seda'nın vedasının ardından Survivor'da bu hafta da iddialı bir isim elendi. Yarışmada halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.
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Survivor'da bu hafta ilk iki eleme adayı Berkan ve Ayşe olmuştu. Üçüncü dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı ada konseyinde oylamaya gitti.
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Oylamada adı en fazla yazılan isim olan Hikmet 3. eleme adayı oldu.
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Survivor'da son dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında ise eleme adayı olarak Sude'nin ismi belirlendi.
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