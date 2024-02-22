Survivor All Star'da dünya yıldızı sürprizi: Acun'la takım olup yarıştı
Adı futbol tarihine altın harflerle yazılan ünlü eski futbolcu Ronaldinho, Survivor All Star'a damgasını vurdu.
Dünya futbolunun önemli isimlerinden Ronaldinho Survivor All Star'da rüzgar estirdi. Daha önce 2 kez FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ve Ballon d'Or ödülünü kazanan başarılı futbolcu Ronaldinho Survivor All Star 2024'e konuk oldu.
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Gösteri amaçlı oynanan oyunda Yasin ve Sercan birlikte takım olurken Acun Ilıcalı ile de Ronaldinho eşleşti. İki takım ayak voleybolu oynadı.
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Ronaldinho ile karşıklıklı oynamanın kendisini çok heyecanlandırdığını dile getiren Yasin Obuz, "Survivor'da beni en çok heyecanlandıran şeyi sorsan Ronaldinho ile karşılıklı oynamak dedi.
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Oyunda Ronaldinho'nun aldığı sayılar izleyenleri mest etti.
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