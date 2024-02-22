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Survivor All Star'da dünya yıldızı sürprizi: Acun'la takım olup yarıştı

Adı futbol tarihine altın harflerle yazılan ünlü eski futbolcu Ronaldinho, Survivor All Star'a damgasını vurdu.

Survivor All Star'da dünya yıldızı sürprizi: Acun'la takım olup yarıştı - Resim: 1

Dünya futbolunun önemli isimlerinden Ronaldinho Survivor All Star'da rüzgar estirdi. Daha önce 2 kez FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ve Ballon d'Or ödülünü kazanan başarılı futbolcu Ronaldinho Survivor All Star 2024'e konuk oldu. 

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Survivor All Star'da dünya yıldızı sürprizi: Acun'la takım olup yarıştı - Resim: 2

Gösteri amaçlı oynanan oyunda Yasin ve Sercan birlikte takım olurken Acun Ilıcalı ile de Ronaldinho eşleşti. İki takım ayak voleybolu oynadı.

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Survivor All Star'da dünya yıldızı sürprizi: Acun'la takım olup yarıştı - Resim: 3

Ronaldinho ile karşıklıklı oynamanın kendisini çok heyecanlandırdığını dile getiren Yasin Obuz, "Survivor'da beni en çok heyecanlandıran şeyi sorsan Ronaldinho ile karşılıklı oynamak dedi.

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Survivor All Star'da dünya yıldızı sürprizi: Acun'la takım olup yarıştı - Resim: 4

Oyunda Ronaldinho'nun aldığı sayılar izleyenleri mest etti. 

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