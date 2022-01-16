Survivor All Star'da sürgün adasına giden Birsen'in korku dolu anları

"SÜRGÜN KAMPINI BAŞLATIYORUM"

Sürgün kampı adı verilen uygulamanın tüm detaylarını ise Acun Ilıcalı, konseyde şu sözlerle anlattı: "Sürgün kampını başlatıyorum. Bu akşam buradan biri ayrılacak ve tek başına kalacak. Bu akşam bir yarışmacıyı Sürgün Kampı'na yollayacaksınız. İkinci, üçüncü ve dördüncü yarışmacılar da gittikten sonra dört yarışmacıdan biri Survivor'a veda edecek."