Survivor All Star'da sürgün adasına giden Birsen'in korku dolu anları
Yeni sezonunda iddialı bir şekilde başlayan Survivor All-Star'da yeni geçilen Sürgün uygulaması yarışmacıya korku dolu anlar yaşattı.
Survivor All-Star cumartesi akşamı yayın hayatına başladı. Geçmiş yarışmalardan iddialı isimlerin bulunduğu bu sezonda yepyeni bir uygulamaya geçildi.
"SÜRGÜN KAMPINI BAŞLATIYORUM"
Sürgün kampı adı verilen uygulamanın tüm detaylarını ise Acun Ilıcalı, konseyde şu sözlerle anlattı: "Sürgün kampını başlatıyorum. Bu akşam buradan biri ayrılacak ve tek başına kalacak. Bu akşam bir yarışmacıyı Sürgün Kampı'na yollayacaksınız. İkinci, üçüncü ve dördüncü yarışmacılar da gittikten sonra dört yarışmacıdan biri Survivor'a veda edecek."
Ödül ve erzaklardan da yararlanılamayacağını belirten Ilıcalı, açıklamasının devamında şunları söyledi; "Diğer kalanlar o adada günleri boş bir şekilde geçirdikten sonra geri dönecekler. Hiçbir şekilde oyunlara giremeyecekler. Yarışmacılar hiçbir şekilde diğerleriyle iletişim kuramayacak. Dört yarışmacı beraber kalacak. Ödülden de faydalanmayacaklar, günlük erzaklarını tüketebilecek. Tamamen ayrı bir yerde bir kamp olacak ve iletişim kurmak yok."
"ALLAH YARDIMCISI OLSUN"
Orayı gidenin Allah yardımcısı olsun diyerek dua eden Ilıcalı, "Dört gün orayı çıkaramayacak 10 yarışmacı sayabilirim." diyen Ilıcalı, "Orada saatlerin zor geçtiğini biliyorum. Onun dışında ilk giden 24 saat boyunca tek kalacak. İkinci giren iki kişiyle yaşayacak. Oraya gidenin Allah yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.