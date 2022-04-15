Survivor All Star'da sürpriz karar! Acun Ilıcalı açıkladı

Oyunun başında ünlüler takımı skoru 7-1'e kadar getirse de gönüllüler takımı güzel bir geri dönüş sağladı ve skoru 7-6'ya kadar getirdiler. Ancak gönüllüler takımının motivasyonu yeterli olmadı ve ünlüler takımı 8-6'lık skor ile erkekler turunda da galip geldi. 14 Nisan 2022 Perşembe akşamı oynanan ödül oyununun galibi buna göre hem erkekler hem de kadınlar turunu kazanan ünlüler takımı oldu.