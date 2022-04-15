Survivor All Star'da sürpriz karar! Acun Ilıcalı açıkladı
Ekranların sevilen yarışması Survivor All Star'da alınan sürpriz kararı Acun Ilıcalı açıklıyor.
Survivor All Star’da ödül oyunu heyecanı dün akşama damga vurdu. Ada şartlarının ve açlığın gittikçe ağırlaştığı Survivor'da dün akşamki yemekli ödül oyunu için kıyasıya bir rekabet yaşandı. Oyunların ilk ayağı olan kadınlar turunu, üç kadın yarışmacısı kalan ünlüler takımı kazandı. Oyunun ikinci turunda erkekler ödülü kazanmak için ter döktü.
Oyunun başında ünlüler takımı skoru 7-1'e kadar getirse de gönüllüler takımı güzel bir geri dönüş sağladı ve skoru 7-6'ya kadar getirdiler. Ancak gönüllüler takımının motivasyonu yeterli olmadı ve ünlüler takımı 8-6'lık skor ile erkekler turunda da galip geldi. 14 Nisan 2022 Perşembe akşamı oynanan ödül oyununun galibi buna göre hem erkekler hem de kadınlar turunu kazanan ünlüler takımı oldu.
Oyunun son etabından önce Adem ve Hikmet arasında gerginlik yaşandı. Hikmet Adem'e "Gördüğün zaman her yanlışı söyleyebiliyorsan o zaman şampiyon gibi davranacaksın. Arkadaşın atıyorsa Atakan yapma diyeceksin" dedi. Sert çıkış karşısında Adem, "Ben zaten şampiyonum, şampiyon gibi de davranabiliyorum. Bu yüzden sen hayatın boyunca şampiyonları sorgulayarak yaşayacaksın. Ben adaletli davrandım rakibine attırdım. Gayet de düzgün oldu " dedi. Kısa süren tartışma sonrası bu kez iki takım arasında yemek krizi yaşandı.
Ödülün sahibi olan ünlüler takımı sevincini yaşarken, Anıl, " Adaya gidip erzak yapacağız, yok şu tatlı mı bu tatlı mı muhabbet dönüyor. Canım çekiyor" diyerek sitemde bulundu. Sude ve Evrim de Anıl'ı destekleyerek şikayette bulundu.