Survivor All Star'da yine sinirler gerildi! Turabi ve Nagihan, Sercan'ın üzerine yürüdü

Gözyaşlarına boğulan Gizem, kendisine bakan Merve'nin iterek kendinden uzaklaştırıyor. Oyun esnasında parkurda düşen Sercan ise seçmelerden dolayı Nagihan'a tepki göstererek "Buna sinirleniyorum işte. Seçimlerde analiz yapmıyorsun Nagihan. Bunu anlatıyorum işte sana" diyerek bağırıyor.