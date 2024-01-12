Survivor All Star'da yine sinirler gerildi! Turabi ve Nagihan, Sercan'ın üzerine yürüdü
Survivor All Star'ın yeni bölümünde Kırmızı takımda yarışan Sercan, Turabi ve Nagihan arasında tansiyon yükseliyor. Turabi ve Nagihan, Sercan'ın üzerine yürüyor.
Ekranların fenomen yarışma programı Survivor All Star'da yine sinirler gerildi. 7. bölümüyle ekrana gelecek olan Survivor All Star'ın fragmanına göre, aynı takımda mücadele eden Sercan, Turabi ve Nagihan arasında gerilim tavan yapıyor.
Tanıtımda başında ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı yarışmacılara bir sürprizlerinin olduğunu açıklıyor. Daha sonra oyun alanına gelen Kırmızı takım yarışmacılardan önce Nagihan, Merve ve Gizem arasında seçmelerden dolayı gerginlik çıkıyor.
Gözyaşlarına boğulan Gizem, kendisine bakan Merve'nin iterek kendinden uzaklaştırıyor. Oyun esnasında parkurda düşen Sercan ise seçmelerden dolayı Nagihan'a tepki göstererek "Buna sinirleniyorum işte. Seçimlerde analiz yapmıyorsun Nagihan. Bunu anlatıyorum işte sana" diyerek bağırıyor.
Sercan'ın Nagihan'a bağırmasına sinirlenen Turabi araya girerek "Ne bağırıyorsun kıza? Bağıramazsın kıza" diyerek tepki gösteriyor.