Survivor Almeda Baylan aracıyla uçurumdan yuvarlandı
Survivor 2025 yarışmasının yarışmacılarından Almeda Baylan, geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırıldı.
Survivor 2025 yarışmacısıyla ismini daha da geniş kitlelere duyuran Almeda Baylan, geçirdiği trafik kazasını sosyal medya hesabından duyurdu.
Güzel isim, içinde bulunduğu aracın beş takla atarak uçurumdan yuvarlandığını açıkladı.
Baylan, yaptığı paylaşımda araçtan herkesin çıktığını, ancak aracın yandığını belirtti. Kazanın ardından yardım isteyen yarışmacının göğsünde ağrı olduğu ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Kazanın şokunu üzerinden atamayan Almeda Baylan, olay yerinden çektiği bir videoyla yaşadığı dehşeti anlattı.
