Survivor aşıkları aşka geldi !
'Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan' yarışmasında tanışan ikili aşk yaşıyor... Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor' yarışmasında tanışan iki yarışmacı aşk yaşamaya başladı.
Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor' yarışmasında tanışan iki yarışmacı aşk yaşamaya başladı.
Türk sporcu, Instagram paylaşımına, "Bana yaşamın gerçeklerini öğreten, hayatıma çok güzel şeyler getiren, kesinlikle ideal bir insan! Hayatımda olduğun için çok şanslıyım ve sonsuza dek kalbimin derinliklerinde olacaksın" notunu yazdı.