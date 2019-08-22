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  3. 22 Ağustos 2019 14:32

Survivor aşıkları aşka geldi !

'Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan' yarışmasında tanışan ikili aşk yaşıyor... Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor' yarışmasında tanışan iki yarışmacı aşk yaşamaya başladı.

Survivor aşıkları aşka geldi !

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor' yarışmasında tanışan iki yarışmacı aşk yaşamaya başladı.

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Survivor aşıkları aşka geldi !

Işıktutan, geçtiğimiz günlerde Dalaka ile Beşiktaş'ın stadında çektiği selfie'yi yayınladı.

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Survivor aşıkları aşka geldi !

Türk sporcu, Instagram paylaşımına, "Bana yaşamın gerçeklerini öğreten, hayatıma çok güzel şeyler getiren, kesinlikle ideal bir insan! Hayatımda olduğun için çok şanslıyım ve sonsuza dek kalbimin derinliklerinde olacaksın" notunu yazdı.

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Survivor aşıkları aşka geldi !

Atakan Işıktutan, sosyal medya hesabından Yunan güzel Katerina Dalaka ile pozlarını paylaşarak aşkını ilan etti. Atakan'ın paylaştığı bir diğer karaye ise Dalaka'dan kalp emojili yanıt geldi.

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