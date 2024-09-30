Survivor aşıkları evlendi; gelin hanımın dansözle yarıştığı anlar olay oldu
Survivor All Star 2022 yarışmasında birlikte yarışan Sude Burcu ve Mert Öcal evlendi. Çok sayıda ünlü konuğun katıldığı düğüne Sude Burcu'nun dansözle dans yarışı damgasını vurdu.
Survivor aşıkları Sude Burcu ve Mert Öcal 30 Eylül 2024 tarihinde düzenlenen düğünle evlendi
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. Mert Öcal (42) ve kendisinden 15 yaş küçük olan Sude Burcu, aile arasında Eylül 2022’de nişanlanarak evlilik yolundaki ilk adımlarını atmışlardı.
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Sude Burcu ve Mert Öcal'ın aşkı, Survivor All Star 2022 yarışmasında başlamış ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
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Düğünde, Survivor yarışmacılarından birçok kişi de çifti yalnız bırakmadı.
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