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  4. Survivor aşıkları evlendi; gelin hanımın dansözle yarıştığı anlar olay oldu

Survivor aşıkları evlendi; gelin hanımın dansözle yarıştığı anlar olay oldu

Survivor All Star 2022 yarışmasında birlikte yarışan Sude Burcu ve Mert Öcal evlendi. Çok sayıda ünlü konuğun katıldığı düğüne Sude Burcu'nun dansözle dans yarışı damgasını vurdu.

Survivor aşıkları evlendi; gelin hanımın dansözle yarıştığı anlar olay oldu - Resim: 1

Survivor aşıkları Sude Burcu ve Mert Öcal 30 Eylül 2024 tarihinde düzenlenen düğünle evlendi

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Survivor aşıkları evlendi; gelin hanımın dansözle yarıştığı anlar olay oldu - Resim: 2

. Mert Öcal (42) ve kendisinden 15 yaş küçük olan Sude Burcu, aile arasında Eylül 2022’de nişanlanarak evlilik yolundaki ilk adımlarını atmışlardı.

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Survivor aşıkları evlendi; gelin hanımın dansözle yarıştığı anlar olay oldu - Resim: 3

Sude Burcu ve Mert Öcal'ın aşkı, Survivor All Star 2022 yarışmasında başlamış ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

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Survivor aşıkları evlendi; gelin hanımın dansözle yarıştığı anlar olay oldu - Resim: 4

Düğünde, Survivor yarışmacılarından birçok kişi de çifti yalnız bırakmadı. 

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