Survivor Atakan'ın sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı!
Survivor All Star 2022'ye yedek yarışmacı olarak katıldıktan sonra adaya veda eden Atakan Işıktutan'ın sevgilisi Ceren Kaya çıktı.
TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor, özellikle sosyal
medyada adından bolca söz ettiriyor. Survivor 2022 All-Star'dan elenen Atakan Işıktutan'ın sevgilisi ünlü isim çıktı.
1 / 18
Işıktutan'ın aşkı Ceren Kaya olduğu ortaya çıktı.
2 / 18
Ceren Kaya Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından oldukça söz ettiriyor.
3 / 18
Kaya'nın pozlarına ise beğeni ve yorum yağıyor.
4 / 18