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Survivor Atakan'ın sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı!

Survivor All Star 2022'ye yedek yarışmacı olarak katıldıktan sonra adaya veda eden Atakan Işıktutan'ın sevgilisi Ceren Kaya çıktı.

Survivor Atakan'ın sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı! - Resim: 1

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor, özellikle sosyal
medyada adından bolca söz ettiriyor. Survivor 2022 All-Star'dan elenen Atakan Işıktutan'ın sevgilisi ünlü isim çıktı.

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Survivor Atakan'ın sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı! - Resim: 2

Işıktutan'ın aşkı Ceren Kaya olduğu ortaya çıktı. 

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Survivor Atakan'ın sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı! - Resim: 3

Ceren Kaya Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından oldukça söz ettiriyor.

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Survivor Atakan'ın sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı! - Resim: 4

Kaya'nın pozlarına ise beğeni ve yorum yağıyor.

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