Survivor Ayşe 1 haftada 2,5 kilo birden verip görenleri şaşırttı
Survivor'ın başarılı yarışmacılarından biri olan Ayşe Yüksel Survivor adasına veda ettikten aylar sonra verdiği kilolarla bambaşka bir görünüme kavuştu...
Survivor 2025’in en çok konuşulan yarışmacılarından biri olan Ayşe Yüksel Survivor yarışma programının bitmesinin ardından bambaşka bir görünüme kavuştu.
Survivor macerasının bitmesiyle birlikte imajında değişikliğe giden Ayşe Yüksel uyguladığı ketojenik diyet sayesinde yalnızca bir haftada 2.5 kilo verdiğini açıkladı.
Ayşe Yüksel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Bir haftadır ketojenik diyetteyim"
