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Survivor Ayşe tatil pozlarıyla nefes kesti

Survivor yarışmasıyla tanınan 22 yaşındaki Ayşe Yüksel sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaştı.

Survivor Ayşe tatil pozlarıyla nefes kesti - Resim: 1

TV8 ekranlarının en sıkı takip edilen yarışmaları arasında yer alan Survivor'a 2021 yılında Ayşe Yüksel, Dominik Cumhuriyeti'ne giden kadro arasında yer aldı. 

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Survivor Ayşe tatil pozlarıyla nefes kesti - Resim: 2

Spor ile çok içli dışlı olduğunu belirten Ayşe, yarışmada büyük bir başarı sergiledi.

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Survivor Ayşe tatil pozlarıyla nefes kesti - Resim: 3

Yarı finalde elenen Ayşe, yarışmayı üçüncü olarak tamamladı. 

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Survivor Ayşe tatil pozlarıyla nefes kesti - Resim: 4

Survivor Ayşe geçtiğimiz günlerde adada en utandığı anı anlatmıştı.

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