Survivor Ayşe tatil pozlarıyla nefes kesti
Survivor yarışmasıyla tanınan 22 yaşındaki Ayşe Yüksel sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaştı.
TV8 ekranlarının en sıkı takip edilen yarışmaları arasında yer alan Survivor'a 2021 yılında Ayşe Yüksel, Dominik Cumhuriyeti'ne giden kadro arasında yer aldı.
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Spor ile çok içli dışlı olduğunu belirten Ayşe, yarışmada büyük bir başarı sergiledi.
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Yarı finalde elenen Ayşe, yarışmayı üçüncü olarak tamamladı.
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Survivor Ayşe geçtiğimiz günlerde adada en utandığı anı anlatmıştı.
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