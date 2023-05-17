Survivor Ayşe Yüksel'den mini etekli poz!

23 Mayıs 2000 tarihinde dünyaya gelen Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisidir.

Özellikle tenis ile ilgili olan Ayşe Yüksel şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama isimli programda yorumculuk yapıyor.