Survivor Ayşe'nin yatak pozu sosyal medyayı salladı
Survivor 2022'ye damga vuran performansıyla adından sıkça bahsettiren Survivor Ayşe'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar olay oldu.
TV8 ekranlarının en sıkı takip edilen yarışmaları arasında yer alan Survivor'a 2022 yılında Ayşe Yüksel, Dominik Cumhuriyeti'ne giden kadro arasında yer aldı.
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Survivor All Star’da finale Batuhan Karacakaya, Ayşe Yüksel, Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıçcı kalmıştı.
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SMS oylamasıyla elenen yarışmacı Survivor All Star 2022'nin 4'üncüsü olmuştu.
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Yarışmanın bitmesiyle Survivor yarışmacısı Ayşe Yüksel, daha çok gündeme gelmeye başladı.
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