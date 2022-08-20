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Survivor Ayşe'nin yatak pozu sosyal medyayı salladı

Survivor 2022'ye damga vuran performansıyla adından sıkça bahsettiren Survivor Ayşe'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar olay oldu.

Survivor Ayşe'nin yatak pozu sosyal medyayı salladı - Resim: 1

TV8 ekranlarının en sıkı takip edilen yarışmaları arasında yer alan Survivor'a 2022 yılında Ayşe Yüksel, Dominik Cumhuriyeti'ne giden kadro arasında yer aldı. 

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Survivor Ayşe'nin yatak pozu sosyal medyayı salladı - Resim: 2

Survivor All Star’da finale Batuhan Karacakaya, Ayşe Yüksel, Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıçcı kalmıştı.

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Survivor Ayşe'nin yatak pozu sosyal medyayı salladı - Resim: 3

SMS oylamasıyla elenen yarışmacı Survivor All Star 2022'nin 4'üncüsü olmuştu.

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Survivor Ayşe'nin yatak pozu sosyal medyayı salladı - Resim: 4

Yarışmanın bitmesiyle Survivor yarışmacısı Ayşe Yüksel, daha çok gündeme gelmeye başladı.

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