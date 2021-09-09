Survivor Bahar Seviş'in tatil pozları sosyal medyayı salladı
İsmail Balaban'ın şampiyonluğuyla sezonu kapatan Survivor yarışmasının en dikkat çeken isimlerinden olan Bahar Seviş, pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
İsmail Balaban'ın şampiyonluğuyla sezonu kapatan Survivor yarışmasının en dikkat çeken isimlerinden biri de Bahar Seviş olmuştu. Bahar Seviş'in Survivor 2021 yarışması serüveni kısa sürmüştü. Seviş, şimdilerde sosyal medyadan paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiriyor.
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Survivor 2021'e damga vuran Bahar Seviş, şimdi de sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
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Survivor macerası kısa süren yarışmacı, verdiği adeta ortalığı yakıyor.
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Seviş, adaya vedasının ardından sosyal medya paylaşımlarına hız verdi.
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