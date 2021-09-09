Survivor Bahar Seviş'in tatil pozları sosyal medyayı salladı

İsmail Balaban'ın şampiyonluğuyla sezonu kapatan Survivor yarışmasının en dikkat çeken isimlerinden biri de Bahar Seviş olmuştu. Bahar Seviş'in Survivor 2021 yarışması serüveni kısa sürmüştü. Seviş, şimdilerde sosyal medyadan paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiriyor.