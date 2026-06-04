Survivor Beyza Gemici'den Sercan ve ihanet iddialarına yanıt: Sevgilisi terk etmiş!
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da yaşanan kamp değiştirme ve yasak aşk iddiaları magazin gündemini sarsmaya devam ediyor. Haber3com'un derlediği bilgilere göre; yarışmada yüzerek karşı kampa geçtiği ve burada Sercan ile yakınlaştığı öne sürülen Beyza Gemici, elenmesinin ardından katıldığı "Gel Konuşalım" programında sessizliğini bozdu.
Survivor'da kamp değiştirerek Sercan ile görüştüğü iddia edilen ve ihanet dedikodularıyla gündeme gelen Beyza Gemici, elendikten sonra TV8'de 'Gel Konuşalım' programına katıldı.
Sercan ile arasında hiçbir şey olmadığını ve sadece tesadüfen karşılaştıklarını belirten Beyza, sevgilisi Kerimhan Duman'a evlilik teklifi etmeyi planlarken bu olaylar yüzünden terk edildiğini açıkladı.
Sosyal medyada yayılan "Yüzerek Sercan'a kaçtı" iddialarına açıklık getiren Beyza Gemici, kamp değiştirme olayının tamamen plansız geliştiğini belirtti.
Karşı kampta Sercan'ı sadece iki ya da üç dakika gördüğünü ifade eden yarışmacı, "Orada Nefise veya Murat Arkın'la da konuşuyor olabilirdim. Sercan bana 'Ne yapıyorsun?' dedi, ben de öylesine geldiğimi söyledim. Planlı bir şey olsa bu kadar kötü bir planı kimse yapmazdı" sözleriyle aralarında herhangi bir duygusal bağ olmadığını, durumun tamamen abartıldığını vurguladı.