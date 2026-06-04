Survivor Beyza Gemici'den Sercan ve ihanet iddialarına yanıt: Sevgilisi terk etmiş!

Karşı kampta Sercan'ı sadece iki ya da üç dakika gördüğünü ifade eden yarışmacı, "Orada Nefise veya Murat Arkın'la da konuşuyor olabilirdim. Sercan bana 'Ne yapıyorsun?' dedi, ben de öylesine geldiğimi söyledim. Planlı bir şey olsa bu kadar kötü bir planı kimse yapmazdı" sözleriyle aralarında herhangi bir duygusal bağ olmadığını, durumun tamamen abartıldığını vurguladı.