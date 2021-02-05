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  3. 05 Şubat 2021 13:23

Survivor Duygu'nun ifşaları gündeme bomba gibi düştü

Survivor 2021'den elenen isim Duygu Serap Salman sıcağı sıcağına bomba açıklamalarda bulundu. "Herkes birbirinin yüzüne gülüp arkasından konuşuyor. " diyen Survivor Duygu "Ailem nişanlım var, arkadaş aramaya gelmedim buraya" dedi.

Survivor Duygu'nun ifşaları gündeme bomba gibi düştü

Survivor 2021 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmadan elenen Duygu Serap Salman'ın takım arkadaşları hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. 

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Survivor Duygu'nun ifşaları gündeme bomba gibi düştü

TV8'in fenomen yarışması Survivor 2021'den elenen Duygu Serap Salman eteğindeki bütün taşları döktü, itirafları ise şoke etti.

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Survivor Duygu'nun ifşaları gündeme bomba gibi düştü

TV8'in fenomen yarışması Survivor 2021'den elenen Duygu Serap Salman eteğindeki bütün taşları döktü, itirafları ise şoke etti.

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Survivor Duygu'nun ifşaları gündeme bomba gibi düştü

TV8'in fenomen yarışması Survivor 2021'den elenen Duygu Serap Salman eteğindeki bütün taşları döktü, itirafları ise şoke etti.

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