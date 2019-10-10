Survivor Ecem'e taciz olayında istenen ceza belli oldu
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Ecem Karaağaç programa katılmadan bir süre önce 'Sana enerji yüklemesi yapacağım birinci olacaksın' diyen Halil G. adlı kişi tarafından günlerce istismar edilmiş üzerine bir de 90 bin lira vermişti.
Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç; programa katılmadan bir süre önce 'Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın' diyen İbrahim Halil G. adlı bir kişiyle buluştu.
Karaağaç, "Sana çıplak bir şekilde dokunmam gerekiyor. Günde üç kez cinsel ilişkiye girerek sana enerji yükleyeceğim" diyen sözde hocanın vaatlerine inandı.
Karaağaç; enerji yüklediğini ve büyü bozduğunu iddia eden bu kişiyle defalarca birlikte oldu ve ona yaklaşık 90 bin lira verdi. Ancak genç kadın, yarışmadan elenince kandırıldığını anladı.
BELADAN KORUMUŞ!
Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Ecem Karaağaç'ın savcılığa başvurmasının ardından, İbrahim Halil G. hakkında soruşturma açıldı. Bilirkişi raporunda; ikilinin arasında geçen konuşmalarda, sözde hocanın Karaağaç'ı iş, oyunculuk, aşk ve maddi konularda umut verip oyaladığı belirlendi.