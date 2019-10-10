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  3. 10 Ekim 2019 15:32

Survivor Ecem'e taciz olayında istenen ceza belli oldu

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Ecem Karaağaç programa katılmadan bir süre önce 'Sana enerji yüklemesi yapacağım birinci olacaksın' diyen Halil G. adlı kişi tarafından günlerce istismar edilmiş üzerine bir de 90 bin lira vermişti.

Survivor Ecem'e taciz olayında istenen ceza belli oldu

Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç; programa katılmadan bir süre önce 'Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın' diyen İbrahim Halil G. adlı bir kişiyle buluştu.

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Survivor Ecem'e taciz olayında istenen ceza belli oldu

Karaağaç, "Sana çıplak bir şekilde dokunmam gerekiyor. Günde üç kez cinsel ilişkiye girerek sana enerji yükleyeceğim" diyen sözde hocanın vaatlerine inandı.

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Survivor Ecem'e taciz olayında istenen ceza belli oldu

Karaağaç; enerji yüklediğini ve büyü bozduğunu iddia eden bu kişiyle defalarca birlikte oldu ve ona yaklaşık 90 bin lira verdi. Ancak genç kadın, yarışmadan elenince kandırıldığını anladı.

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Survivor Ecem'e taciz olayında istenen ceza belli oldu

BELADAN KORUMUŞ!
Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Ecem Karaağaç'ın savcılığa başvurmasının ardından, İbrahim Halil G. hakkında soruşturma açıldı. Bilirkişi raporunda; ikilinin arasında geçen konuşmalarda, sözde hocanın Karaağaç'ı iş, oyunculuk, aşk ve maddi konularda umut verip oyaladığı belirlendi.

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