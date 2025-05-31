Survivor Efecan eşinden boşandı, Yağmur Banda'dan açıklama geldi
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında daha ilk bölümlerde adaya veda eden Efecan Dianzenza eşi Duygu Çavdar'dan tek celsede boşandı... Dianzenza'nın boşanma haberi sonrasında bir Survivor adasında birlikte yarıştığı ve aralarında duygusal bir yakınlaşma olduğu iddia edilen Yağmur Banda'dan da bir açıklama geldi.
Survivor 2025'e erken veda eden isimlerden olan Efecan Dianzenza eşi Duygu Çavdar tek celsede boşandı.
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Efecan Dianzenza'nın Survivor adasında bir diğer yarışmacı Yağmur Banda ile duygusal bir yakınlaşma yaşadığı iddia edilmişti.
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Yaklaşık 8 yıldır evli olan ve bir çocuk sahibi Dianzenza çiftinin sürpriz boşanma kararı sonrasında gözlerin çevrildiği Yağmur Banda'dan da bir açıklama geldi.
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Yağmur Banda yaptığı açıklamada hakkındaki iddialar için "Hakkımda ortaya atılan iddialar asılsızca maksatlıdır" dedi.
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