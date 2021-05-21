Survivor Hanzade'nin son hali görenleri hayrete düşürdü
Survivor 2021'e haftalar önce veda eden ve elendikten sonra sosyal medya hesabını kapatan Hanzade Ofluoğlu, dönüşü ile herkesi şoke etti.
Survivor 2021'e haftalar önce veda eden Hanzade Ofluoğlu, elendikten sonra sosyal medya hesabını kapatmıştı. Hanzade'nin dönüşü muhteşem oldu.
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Survivor 2021'e gözyaşlarıyla veda eden Hanzade Ofluoğlu, elendikten sonra sosyal medya hesabı Instagram'ı kapatmıştı.
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Hesabını yeniden kullanmaya başlayan Hanzade'nin pozları ise mest etti. 100 binin üzerinde takipçi kitlesine sahip olan yıldız yarışmacı, sosyal medya paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı.
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Bikinili pozu ise beğeni yağmuruna tutuldu. Dans tutkusuyla da bilinen Survivor yıldızı Hanzade'nin birbirinden renkli ve enerjik pozları gündem oldu.
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