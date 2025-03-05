Survivor Hikmet Tuğsuz hakkında tutuklama kararı çıkarıldı
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'un dikkat çeken yarışmacılarından Hikmet Tuğsuz hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı ve Dominik dönüşü tutuklanacağı ortaya çıktı.
Survivor 2025 kadrosuna "All-Star" ünlüler kategorisinden dahil olan Hikmet Tuğsuz, suç makinesi çıktı.
İlk kez katıldığı Survivor 2019 yarışmasında sakatlık nedeniyle yarışmadan diskalifiye olan Hikmet Tuğsuz, 2022 All Star kadrosunda da yer almıştı.
Survivor 2025 kadrosuna da yedeklerden dahil olan Hikmet Tuğsuz hakkında iddianame hazırlanma sürecindeyken Dominik Cumhuriyeti'ne gittiği ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 Şubat'ta tutuklama kararı çıkarıldığı ortaya çıktı.
Sabah gazetesinden Halil Turan'ın haberine göre Hikmet Tuğsuz'un 27 Haziran 2016 yılında karıştığı iki farklı yaralama suçundan 12 yıl 16 ay hapis cezası aldığı, cezasının onanmasının ardından da 31 Temmuz 2023'de cezaevine girdiği, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra da adli denetim serbestlik hükümlerinden faydalanmaya başladığı ortaya çıktı.