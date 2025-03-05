Survivor Hikmet Tuğsuz hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

Sabah gazetesinden Halil Turan'ın haberine göre Hikmet Tuğsuz'un 27 Haziran 2016 yılında karıştığı iki farklı yaralama suçundan 12 yıl 16 ay hapis cezası aldığı, cezasının onanmasının ardından da 31 Temmuz 2023'de cezaevine girdiği, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra da adli denetim serbestlik hükümlerinden faydalanmaya başladığı ortaya çıktı.