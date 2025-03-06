Survivor Hikmet'in bu hareketi takımı yaktı

Survivor 2025 sezonunda 5 Mart Çarşamba günü ekranlara gelen yeni bölümde Kırmızı Takım'ın aldığı ceza sinirlerin gerilmesine neden oldu. Skor 9-6 olduğu sırada Aycan ve Dilşah'ın mücadelesinin ardından sayıyı kazanarak skoru 9-7 yapan taraf Mavi Takım oldu.