Survivor İsmail içini döktü: ''Annem böyle bir şey söylüyorsa...''
Survivor'da yarışan İsmail Balaban, annesi Ümmü Gülsüm Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan hakkındaki sözleri sonrası sessizliğini bozdu.
Survivor 2021'in dikkat çeken isimlerinden olan Survivor İsmail son bölümde annesinin itirafı karşısında hissettiklerini ada röportajında açıkladı. Milyonların konuştuğu olayla ilgili İsmail Balaban "Kafam hala orada, annemde" diyerek duygularına güçlükle hakim oldu. Annesi ile telefon konuşması yaptığı sırada beklenmedik sözler duyan fenomen yarışmacı, annesinin sağlığından endişe ettiğini de sözlerine ekledi.
İSMAİL'DEN DUYGU YÜKLÜ AÇIKLAMA GELDİ: ZOR DURUMDAYIM
Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen Survivor'da, yarışmacı İsmail Balaban'ın nişanlısı hakkında annesinin yaptığı açıklamalar izleyenleri şoke etmişti.
Duygusal telefon konuşmasında annesi İsmail'e "Oğlum, senin bırakıp gittiğin gibi değilmiş hiçbir şey burada. O senin bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum, sen bilirsin" demişti.
O anların ardından adeta hayatının şokunu yaşayan başarılı yarışmacı ödül evinin dışına çıkarak üzgün olduğunu söylemişti.
Yarışmanın bu akşam yayınlanan son bölümünde adada röportaj veren İsmail, şunları söyledi; "Annemle konuştuktan sonra çok üzüldüm. Çok ayrı olaylar yaşandı.
Orada neler yaşandı bilmiyorum. 4 aydır buradayım ve annemin söylediği, 'Sen gittiğinden beri hiçbir şey aynı değil. Hiçbir şey bildiğin gibi değil.' Çok önü açık kelimeler ve açıkçası aklım şu anda orada.
Neler yaşandı, ne oldu, ne bitti merak ediyorum. Telefonda kısıtlı süremiz vardı ve annem ağlayarak konuşmaya başlamıştı. 'Nişanlınla her şeyi bitirdik, o defteri kapattık. Ardın onun adını anma.' dedi. Annem böyle bir şey söylüyorsa muhakkak sebebi vardır. Doğru bildikleri şey vardır.