Survivor kankaları tatilde !

Tuğba Özay yakın arkadaşı Yılmaz Morgül için, "Survivor bir yarış yeri, ama yarış yeri olduğu gibi, bir duruş yeri de. Yılmaz Morgül, adada duruşunu bozmayan isimlerdendi. Sağlık sorunlarını aşıp gelmesine rağmen, kendini hiçbir zaman bozmadı" açıklamasını yapmıştı.



