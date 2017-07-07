Survivor kankaları tatilde !
Survivor'da aynı takımda yarışan Tuğba Özay ile Yılmaz Morgül tatile çıktı.
Tuğba Özay ile Yılmaz Morgül, TV8'deki 'Survivor' programında geçen yıl katılmış, Dominik'te yarışmıştı.
Tekne turuna çıkıyorlar, kayalıklarda güneşleniyorlar. Birbirlerine poz verip çektikleri fotoğrafları hayranları ile sosyal medyada paylaşıyorlar. Fotoğraflarda Tuğba Özay düzgün fiziğiyle dikkat çekerken, Yılmaz Morgül'ün göğüsleri de olay oldu. Ünlü şarkıcının fotoğraflarını görenler "Yılmaz'ın göğüslerinin Tuğba'nınkinden kalır yanı yok" şeklinde yorumlar yaptı.
Tuğba Özay, Survivor'da kaldıkları adada, çöpte bile yiyecek aradığını belirtmiş ve Yılmaz Morgül'ü, kafasını çöp kutusuna sokarken gördüğünü söylemişti.