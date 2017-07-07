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  3. 07 Temmuz 2017 11:34

Survivor kankaları tatilde !

Survivor'da aynı takımda yarışan Tuğba Özay ile Yılmaz Morgül tatile çıktı.

Survivor kankaları tatilde !

Tuğba Özay ile Yılmaz Morgül, TV8'deki 'Survivor' programında geçen yıl katılmış, Dominik'te yarışmıştı.

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Survivor kankaları tatilde !

Tekne turuna çıkıyorlar, kayalıklarda güneşleniyorlar. Birbirlerine poz verip çektikleri fotoğrafları hayranları ile sosyal medyada paylaşıyorlar. Fotoğraflarda Tuğba Özay düzgün fiziğiyle dikkat çekerken, Yılmaz Morgül'ün göğüsleri de olay oldu. Ünlü şarkıcının fotoğraflarını görenler "Yılmaz'ın göğüslerinin Tuğba'nınkinden kalır yanı yok" şeklinde yorumlar yaptı.

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Survivor kankaları tatilde !

Tuğba Özay, Survivor'da kaldıkları adada, çöpte bile yiyecek aradığını belirtmiş ve Yılmaz Morgül'ü, kafasını çöp kutusuna sokarken gördüğünü söylemişti.

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Survivor kankaları tatilde !

Tuğba Özay yakın arkadaşı Yılmaz Morgül için, "Survivor bir yarış yeri, ama yarış yeri olduğu gibi, bir duruş yeri de. Yılmaz Morgül, adada duruşunu bozmayan isimlerdendi. Sağlık sorunlarını aşıp gelmesine rağmen, kendini hiçbir zaman bozmadı" açıklamasını yapmıştı.

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