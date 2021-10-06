Survivor Nagihan Karadere: ''Paylaşılamayan bir kadın oldum''

Biz spor yaparken sadece kasları şişiriyorduk. Okumaya, eğitime vakit bulamıyorduk. Şimdi gençleri görüyorum, eğitime de spora da ağırlık veriyorlar.

Mesela yeri geliyor göbekli erkek beni beğenmiyor. Bu tarz bir şey bana söyleyen de oldu cevabını verdim.