Survivor Nagihan Karadere'den bomba cinsel ilişki itirafı
Bir dönem Survivor'da yarışan isimler arasında yer alan ünlü atlet Nagihan Karadere'nin Konuşanlar programında yaptığı itiraflar sosyal medyayı salladı.
Bir dönem Survivor'da yarışan isimler arasında yer alan ünlü atlet Nagihan Karadere'nin cinsel ilişki itirafları, Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programına damga vurdu.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanan ve Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programı, son bölümünde, normal misafirleri ile birlikte Survivor yarışmacılarını da ağırladı.
Konuşanlar'ın son bölümüne konuk olanlar arasında Survivor yarışmasının akılda kalan isimlerden biri olan ünlü atlet Nagihan Karadere de vardı. Karadere, yaptığı itiraflarla programa damga vurdu.
Survivor Nagehan Karadere'den bomba cinsel ilişki itirafları!
Daha önce bir erkek arkadaşı olduğunu ve onunla cinsel anlamda çok iyi anlaştığını söyleyen Karadere, "Eski bir erkek arkadaşım vardı. Onunla cinsel anlamda yaşadıklarımı başka kimseyle yaşamadım. Hatta, ben boşanma arifesindeyken, kucağımda çocukla evime geldi ve kendisine kaçmamı söyledi" ifadelerini kullandı.