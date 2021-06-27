Survivor Nagihan Karadere'den bomba cinsel ilişki itirafı

Survivor Nagehan Karadere'den bomba cinsel ilişki itirafları!



Daha önce bir erkek arkadaşı olduğunu ve onunla cinsel anlamda çok iyi anlaştığını söyleyen Karadere, "Eski bir erkek arkadaşım vardı. Onunla cinsel anlamda yaşadıklarımı başka kimseyle yaşamadım. Hatta, ben boşanma arifesindeyken, kucağımda çocukla evime geldi ve kendisine kaçmamı söyledi" ifadelerini kullandı.