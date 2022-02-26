Survivor Nagihan'dan sert sözler: ''Ettiğim yemini unutmayacağım''
Survivor All Star'ın iddialı yarışmacılarından Nagihan Karadere, kendini eleme potasına gönderen takım arkadaşlarına patladı.
Survivor All Star'da eleme potasında yer alan Gökhan Keser, Nagihan Karadere, Yunus Emre Özden ve Yasin Obuz arasından yarışmaya veda eden isim Yunus Emre oldu. Konseyde takım arkadaşlarını hedef alan ünlüler yarışmacısı Nagihan, ada röportajında da tepkisini sürdürdü.
"BENDEN KORKUYORLAR"
37 yaşındaki sporcu, "Konseyde o kadar sağlam bir konuşma yaptım ki, 'Her türlü hepinizle hesaplaşacağım' dedim. Öyle bir yemin ettim ki. Şimdi inanılmaz derecede benden korkuyorlar. Benden korkup potaya koyacak cesaretiniz var ama benimle çarpışmaya cesaretiniz yok" dedi.
Survivor Nagihan, "Konsey çıkış Bora (Edin) yanıma geldi, 'Geçmiş olsun' dedi. 'Sayenizde ama hesabımız bitmedi' cevabını verdim. Sen benim bir ay boyunca neler yaşadığımı biliyor musun? Yaklaşık 15 oyunu üst üste kaybetmişiz, psikolojik olarak çökmüşüz. Sinirlerim gerilmiş, dengem altüst olmuş, çocuğumdan ayrı kalmışım, bir de sizlerle uğraşmışım. 'Adanın huzurunu bozamazsın Nagihan' diyeceksin, yok ya! Yeni gelmişsin, huzurdan mı bahsediyorsun? Buraya gelmişsen huzuru bir kenara atacaksın" şeklinde konuştu.
"YILIŞIK YILIŞIK GÜLDÜ"
Eski milli atlet, "Bora'yı gönderdim, Mert (Öcal) geldi. 'Bana surat asma' dedi. Yüz vermiyorum. Hiçbir şey olmamış gibi yılışık yılışık gülmeye başladı. Omurgasızlıkta had safhalar. Biri gidiyor, biri geliyor. Nasıl bir korku salmışsam! Ben onlar gibi omurgasız değilim" açıklamasını yaptı.