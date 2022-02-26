Survivor Nagihan'dan sert sözler: ''Ettiğim yemini unutmayacağım''

"BENDEN KORKUYORLAR"

37 yaşındaki sporcu, "Konseyde o kadar sağlam bir konuşma yaptım ki, 'Her türlü hepinizle hesaplaşacağım' dedim. Öyle bir yemin ettim ki. Şimdi inanılmaz derecede benden korkuyorlar. Benden korkup potaya koyacak cesaretiniz var ama benimle çarpışmaya cesaretiniz yok" dedi.