Survivor Nisa'dan Adem Kılıççı'ya sert sözler: Çok iğrenç bir insansın

Survivor'da dün akşam nefes kesen bir yarı final mücadelesi yaşandı. Survivor'da İstanbul öncesi son kez karşı karşıya gelen yarışmacılar, yarı final koltuğunu garantilemek için mücadele etti. SMS'e çıkacak ilk isim 1. yarı final oyunu sonrasında Ayşe olurken, 2. yarı final oyununda ise şoke eden anlar yaşandı. Adem ve Nisa arasında oyun sonu yaşanan tartışma adeta damga vurdu.