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Survivor Sabriye cesur pozları ile gündeme geldi

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da hafızalara kazınan Sabriye Şengül geçirdiği estetik operasyonların ardından bambaşka biri oldu.

Survivor Sabriye cesur pozları ile gündeme geldi - Resim: 1

Acun Ilıcalı'nın sunduğu TV 8 ekranlarında yayımlanan Survivor'a damga vuran sempatik yarışmacı Sabriye Şengül'ün inanılmaz değişimi, takipçilerini mest etti.

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Survivor Sabriye cesur pozları ile gündeme geldi - Resim: 2

CESUR POZLARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Survivor'a 2017 ve 2019 yıllarında adından epeyce bahsettiren Sabriye Şengül'ün son hali, gündem oldu.

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Survivor Sabriye cesur pozları ile gündeme geldi - Resim: 3

Survivor sonrası çok fazla ortalarda görülmeyen 33 yaşındaki sporcunun son hali ağızları açık bıraktı.

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Survivor Sabriye cesur pozları ile gündeme geldi - Resim: 4

Sabriye'nin yüzündeki değişiklik ise, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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