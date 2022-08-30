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  4. Survivor Sabriye ile ablasını görenlerin ağzı açık kaldı: İkiz gibisiniz

Survivor Sabriye ile ablasını görenlerin ağzı açık kaldı: İkiz gibisiniz

Katıldığı Survivor programı ile adını duyuran sporcu Sabriye Şengül, son zamanlarda değişimi ve iddialı pozlarıyla magazin gündemine geliyor. Yeni görüntüsüyle sık sık gündem olan Şengül'ün, ablasıyla benzerliği şaşırttı.

Survivor Sabriye ile ablasını görenlerin ağzı açık kaldı: İkiz gibisiniz - Resim: 1

Katıldığı Survivor programı ile adını duyuran sporcu Sabriye Şengül, son zamanlarda değişimi ve iddialı pozlarıyla magazin gündemine geliyor.  

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Survivor Sabriye ile ablasını görenlerin ağzı açık kaldı: İkiz gibisiniz - Resim: 2

Yeni görüntüsüyle sık sık gündem olan Şengül'ün, ablasıyla benzerliği şaşırttı.

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Survivor Sabriye ile ablasını görenlerin ağzı açık kaldı: İkiz gibisiniz - Resim: 3

Survivor'a katıldığı dönemde tavırları ve performansıyla dikkat çeken isimlerden biri olan Sabriye Şengül, şimdilerde sosyal medya pozlarıyla magazin gündeminde yer alıyor.

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Survivor Sabriye ile ablasını görenlerin ağzı açık kaldı: İkiz gibisiniz - Resim: 4

Sabriye Şengül, sosyal medya hesabından ablasıyla olan pozunu paylaştı.

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