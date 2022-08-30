Survivor Sabriye ile ablasını görenlerin ağzı açık kaldı: İkiz gibisiniz
Katıldığı Survivor programı ile adını duyuran sporcu Sabriye Şengül, son zamanlarda değişimi ve iddialı pozlarıyla magazin gündemine geliyor. Yeni görüntüsüyle sık sık gündem olan Şengül'ün, ablasıyla benzerliği şaşırttı.
Katıldığı Survivor programı ile adını duyuran sporcu Sabriye Şengül, son zamanlarda değişimi ve iddialı pozlarıyla magazin gündemine geliyor.
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Yeni görüntüsüyle sık sık gündem olan Şengül'ün, ablasıyla benzerliği şaşırttı.
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Survivor'a katıldığı dönemde tavırları ve performansıyla dikkat çeken isimlerden biri olan Sabriye Şengül, şimdilerde sosyal medya pozlarıyla magazin gündeminde yer alıyor.
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Sabriye Şengül, sosyal medya hesabından ablasıyla olan pozunu paylaştı.
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