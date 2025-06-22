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  4. Survivor şampiyonu Adem Kılıççı ne kadar ödül kazandı? Sitem ederek açıkladı

Survivor şampiyonu Adem Kılıççı ne kadar ödül kazandı? Sitem ederek açıkladı

Survivor 2025 şampiyonu Adem Kılıççı, katıldığı programda ne kadar ödül kazandığını açıkladı.

Survivor şampiyonu Adem Kılıççı ne kadar ödül kazandı? Sitem ederek açıkladı - Resim: 1

Ocak ayında Dominik'te başlayan Survivor All Star-Gönüllüler'in büyük finali İstanbul'da canlı yayında yapıldı. Batuhan ve Adem'in finale kaldığı yarışmada şampiyon Adem Kılıççı oldu. 

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Survivor şampiyonu Adem Kılıççı ne kadar ödül kazandı? Sitem ederek açıkladı - Resim: 2

Adem Kılıççı'nın Survivor'dan haftalık 125 bin TL kazandığı iddiaları gündemdeki yerini korurken ünlü boksör Cengiz Semercioğlu'nun konuğu oldu.

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Survivor şampiyonu Adem Kılıççı ne kadar ödül kazandı? Sitem ederek açıkladı - Resim: 3

Adem Kılıçcı programda Survivor'dan ne kadar para ödülü aldığını açıkladı. Ödülün yıllardır aynı olduğu ifade eden Adem sitem ederek şöyle konuştu: 

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Survivor şampiyonu Adem Kılıççı ne kadar ödül kazandı? Sitem ederek açıkladı - Resim: 4

"Ödülü arttıramadık Cengiz abi. 15 yıldır hâlâ 500 bin TL, bu artık büyüsün. Dolar o zamanlar 1 liraydı."

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