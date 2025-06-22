Survivor şampiyonu Adem Kılıççı ne kadar ödül kazandı? Sitem ederek açıkladı
Survivor 2025 şampiyonu Adem Kılıççı, katıldığı programda ne kadar ödül kazandığını açıkladı.
Ocak ayında Dominik'te başlayan Survivor All Star-Gönüllüler'in büyük finali İstanbul'da canlı yayında yapıldı. Batuhan ve Adem'in finale kaldığı yarışmada şampiyon Adem Kılıççı oldu.
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Adem Kılıççı'nın Survivor'dan haftalık 125 bin TL kazandığı iddiaları gündemdeki yerini korurken ünlü boksör Cengiz Semercioğlu'nun konuğu oldu.
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Adem Kılıçcı programda Survivor'dan ne kadar para ödülü aldığını açıkladı. Ödülün yıllardır aynı olduğu ifade eden Adem sitem ederek şöyle konuştu:
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"Ödülü arttıramadık Cengiz abi. 15 yıldır hâlâ 500 bin TL, bu artık büyüsün. Dolar o zamanlar 1 liraydı."
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