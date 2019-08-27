Survivor şampiyonu izdiham yarattı

Survivor 2016 şampiyonu, kick boks sporcusu, Avatar lakabıyla bilinen Çağan Atakan Arslan, önceki gün hayranlarıyla buluşmak için Azerbaycan'a gitti. Ancak buluşma yerinde izdiham yaşandığı için başarılı sporcu, korumalar tarafından alandan çıkarıldı.



