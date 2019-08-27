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  3. 27 Ağustos 2019 10:12

Survivor şampiyonu izdiham yarattı

Survivor 2016'da şampiyon olan Kick boks sporcusu Avatar Atakan lakaplı Çağan Atakan Arslan, Azerbaycan'da sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Arslan, korumalar eşliğinde alandan çıkarıldı.

Survivor şampiyonu izdiham yarattı

Survivor 2016 şampiyonu, kick boks sporcusu, Avatar lakabıyla bilinen Çağan Atakan Arslan, önceki gün hayranlarıyla buluşmak için Azerbaycan'a gitti. Ancak buluşma yerinde izdiham yaşandığı için başarılı sporcu, korumalar tarafından alandan çıkarıldı.

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Survivor şampiyonu izdiham yarattı

Başkent Bakü'deki bir alışveriş merkezinde hayranlarıyla buluşmak isteyen Avatar Atakan, yoğun ilgiden dolayı zor anlar yaşadı. Fotoğraf çektirirken hayranlarının izdiham yarattığını ve çocukların ezilme tehlikesi geçirdiği gören Avatar Atakan, korumalar tarafından yangın merdiveninden kaçırıldı.

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Survivor şampiyonu izdiham yarattı

Yaşanan olay sonrası açıklama yapan Çağan Atakan Arslan, Kapılar, asansörler kapatıldı ama ona rağmen izdiham yaşandı. Çocukları tehlikeye atamazdım. Tekrar geleceğim" şeklinde konuştu.

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Survivor şampiyonu izdiham yarattı

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