Survivor Sema Aydemir'in eski eşi sporcu çıktı
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star Ünlüler takımında yarışan Sema Aydemir'in eski eşi bakın kim çıktı...
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star Ünlüler takımının başarılı yarışmacısı Sema Aydemir, ikizi Seda Ocak ile yaşadığı gerginlikle gündem olmuştu.
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İkizi Seda Ocak ile aynı Survivor'da yarışan Sema Aydemir, performansıyla fanlarından büyük alkış topluyor. Aydemir'in hayatı ise sosyal medyada merak konusu oldu.
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Aydemir'in 2016 yılında boşandığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaştı kaldı. Sema Aydemir'in eski eşi bakın kimmiş...
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Aydemir'in 2016 yılında boşandığı eski eşinin Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak olduğu öğrenildi.
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