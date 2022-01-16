  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Survivor Sercan Yıldırım sakatlandı: Berna Keklikler'den tepki çeken yorumlar

Survivor Sercan Yıldırım sakatlandı: Berna Keklikler'den tepki çeken yorumlar

Survivor All Star yarışması oldukça heyecanlı başladı. Yarışmada Survivor Sercan Yıldırım sakatlık geçirip oyuna devam edemedi. Sercan'ın konseyde de Barış tarafından yazılması gündem oldu.

Survivor Sercan Yıldırım sakatlandı: Berna Keklikler'den tepki çeken yorumlar - Resim: 1

Survivor All Star'da olaylı başladı. Sürgün adası şokunu yaşayan yarışmacıları oyun sırasında da gerildi. Oyun sonrası Sercan'ın itirazlarına Acun Ilıcalı müdahale etti. Survivor Sercan sosyal medyanında gündemindeydi.

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu kıran kırana geçerken ünlüler takımından Sercan sakatlık yaşadı. Sercan yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.

1 / 7
Survivor Sercan Yıldırım sakatlandı: Berna Keklikler'den tepki çeken yorumlar - Resim: 2

Sercan'ın sakatlığı sırasında Survivor Berna'nın ve Yağmur'un yorumları ise sosyal medyada tepki çekti. Berna'nın sakatlık anında "Sercan'dan iyi enerji almadım" demesi herkesi şoke etti.

2 / 7
Survivor Sercan Yıldırım sakatlandı: Berna Keklikler'den tepki çeken yorumlar - Resim: 3

TEPKİ YAĞDI
Sosyal medyada bu konuda yapılan yorumlardan bazıları ise şöyleydi:

Bu kadar kötü olmanın anlamı ne? Sercan kötü insanlara rağmen seninleyiz.

3 / 7
Survivor Sercan Yıldırım sakatlandı: Berna Keklikler'den tepki çeken yorumlar - Resim: 4

Sercan'a dediği şeyler de çok kalp kırıcıydı.

4 / 7