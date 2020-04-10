Survivor Sercan'dan Nisa'ya çok özel jest!
Survivor'da açık arttırma oyununda aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa arasında dikkat çeken anlar yaşandı.
Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı arasında her geçen gün kıyasıya rekabet devam ediyor. Heyecanın zirve yaptığı yarışmada dün akşam izleyiciyle buluşan yeni bölümde, aşk iddialarının gündeme çıktığı Sercan ve Nisa arasında ilginç anlar yaşandı.
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen açık arttırma oyununda son oyunu kazanan ünlüler takımı daha fazla parayla yemek alma şansı elde etti. Günlerdir aralarında aşk yaşadıkları dedikodusuyla çalkalanan Sercan ve Nisa'nın diyalogları dikkatlerden kaçmadı.
Açık artırmada ünlüler takımından Sercan, gönüllüler takımından Nisa'ya kıyamadı ve büyük jest yaptı. Açık arttırmadan çekilen Sercan, Acun Ilıcalı'nın 'Neden elini indirdin? ' sorusu üzerine 'Nisa'ya kıyamıyorum. O yesin' dedi.