Survivor sonrası 10 kilo veren Nagihan Karadere fit vücuduyla büyüledi
Survivor All Star'da talihsizlikler yaşayan Nagihan Karadere, Dominik'e veda ettikten kısa bir süre sonra verdiği kilolarla sosyal medyada gündem oldu.
Survivor All Star 2024’ün en dikkat çeken isimlerinden biri olan Nagihan Karadere yarışmada yaşadığı talihsizlikler sonucu adaya veda etmişti.
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10 KİLO VERDİĞİNİ DUYURMUŞTU
Türkiye’ye döner dönmez bacağından ameliyat olan Karadere yarışma sonrası 10 kilo verdiğini duyurmuştu.
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DEĞİŞİMİNİ GÖRENLER ŞAŞIRDI
Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Karadere'nin değişimini görenler şaşırdı. Spor paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isim, fit vücuduyla ve cesur pozlarıyla gündem oldu.
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SİYAH MAYOLU POZUNU PAYLAŞTI
Şimdilerde sıcak havanın tadını arkadaşlarıyla birlikte Çeşme’de çıkaran Karadere'nin peş peşe yaptığı paylaşımlara beğeni yağdı. Siyah mayosuyla kamera karşısına geçen Karadere'ye hayranları da kayıtsız kalamadı.
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