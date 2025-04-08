Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın sürpriz aşkı! Yeni sevgilisi Teşkilat'ın oyuncusu çıktı!
Survivor'da sunuculuk yapan Murat Ceylan, yeni bir aşka yelken açtı. Ceylan'ın sevgilisinin Teşkilat dizisinde rol alan Gizem Güneş olduğu ortaya çıktı.
Ekranların fenomen yarışma programı Survivor'ın sunucusu Murat Ceylan, sosyal medya hesabından aşkını ilan etti.
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Murat Ceylan'ın sevgilisi son günlerde gündemde olan Teşkilat'tan geçen ay ayrılan Gizem Güneş çıktı.
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Dominik'ten aşk dolu paylaşım yapan çifte beğeni yağdı.
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Tolga Sarıtaş'ın canlandırdığı Altay'ın kız kardeşi Selen'e hayat veren Gizem Güneş, geçtiğimiz ay dizinin kadrosundan ayrılmıştı.
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