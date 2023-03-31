Survivor Taner tanınmaz hale geldi: Cezaevinde komaya soktular!

OnurAkayMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın edindiği bilgiye göre, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde cezaevinde tutuklu bulunan Tarlacı, yemek kuyruğun da tartıştığı diğer mahkumlar tarafından feci şekilde dövüldü.