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  4. Survivor Taner tanınmaz hale geldi: Cezaevinde komaya soktular!

Survivor Taner tanınmaz hale geldi: Cezaevinde komaya soktular!

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde cezaevinde tutuklu bulunan Taner Tolga Tarlacı'yı cezaevinde komaya soktular.

Survivor Taner tanınmaz hale geldi: Cezaevinde komaya soktular! - Resim: 1

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışmasında adını geniş kitlelere duyuran Taner Tolga Tarlacı, yarışmanın unutulmayanları arasına girmişti. 

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Survivor Taner tanınmaz hale geldi: Cezaevinde komaya soktular! - Resim: 2

Survivor'da Nihat Doğan'lı, Pascal Nouma'lı, Özge Ulusoy'lu ve Asena'lı dönemde son üçe kalan Taner Tolga Tarlacı'yı cezaevinde komalık ettiler. 

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Survivor Taner tanınmaz hale geldi: Cezaevinde komaya soktular! - Resim: 3

OnurAkayMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın edindiği bilgiye göre, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde cezaevinde tutuklu bulunan Tarlacı, yemek kuyruğun da tartıştığı diğer mahkumlar tarafından feci şekilde dövüldü.

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Survivor Taner tanınmaz hale geldi: Cezaevinde komaya soktular! - Resim: 4

Tarlacı'yı diğer mahkumlar ve gardiyanlar kurtardı. Dayak sonrası 3 gün gözetim altında tutulan Taner Tolga Tarlacı, daha sonra tek kişilik hücreye alındı. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde cezaevinde tutuklu bulunan Tarlacı, görevli polise mukavemet suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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