Survivor Taner tanınmaz hale geldi: Cezaevinde komaya soktular!
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde cezaevinde tutuklu bulunan Taner Tolga Tarlacı'yı cezaevinde komaya soktular.
Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışmasında adını geniş kitlelere duyuran Taner Tolga Tarlacı, yarışmanın unutulmayanları arasına girmişti.
Survivor'da Nihat Doğan'lı, Pascal Nouma'lı, Özge Ulusoy'lu ve Asena'lı dönemde son üçe kalan Taner Tolga Tarlacı'yı cezaevinde komalık ettiler.
OnurAkayMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın edindiği bilgiye göre, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde cezaevinde tutuklu bulunan Tarlacı, yemek kuyruğun da tartıştığı diğer mahkumlar tarafından feci şekilde dövüldü.
Tarlacı'yı diğer mahkumlar ve gardiyanlar kurtardı. Dayak sonrası 3 gün gözetim altında tutulan Taner Tolga Tarlacı, daha sonra tek kişilik hücreye alındı. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde cezaevinde tutuklu bulunan Tarlacı, görevli polise mukavemet suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.